Atletiekclub staat te popelen om nieuwe piste in te lopen 25 juni 2018

02u32 0 Wuustwezel Het vernieuwde sportcomplex Eikendreef in Gooreind gaat de laatste rechte lijn in. Het project van 3,6 miljoen euro moet naast de nieuwe sporthal ook de infrastructuur van voetbalclub K. Gooreind VV en de Gooreindse Atletiek Vereniging (GAV) vernieuwen.

De laatste fase van de nieuwe atletiekpiste van GAV ging gisteren van start onder goedkeurend oog van de burgemeester en schepen van Sport. "De oude atletiekpiste moet plaatsmaken voor de parking van het complex", legt schepen Rit Luyckx (CD&V) uit. "De onderbouw van de nieuwe piste is intussen klaar maar tegen 1 september zal de piste ook volledig operationeel zijn. De piste alleen kost al 1,7 miljoen euro, daarvoor hebben we een Vlaamse subsidie gekregen van 214.000 euro." "De huidige piste is nog wel bruikbaar maar volledig verouderd", vult Olaf Pompen, voorzitter van de atletiekvereniging aan. "Bovendien kunnen daar geen officiële wedstrijden opgespeeld worden omdat ze niet de juiste afmetingen heeft en een ondergrond heeft van gemalen baksteen. Met een beetje regen verandert die in een modderpoel. Op de nieuwe piste kunnen we naast de loopnummers, kogelstoten, hoogspringen en verspringen voor het eerst ook aan discuswerpen en speerwerpen doen. Zo kan ons ledenaantal van 160 snel stijgen. Met een officiële wedstrijdpiste met zes banen kunnen we ook onze intrede maken in de Vlaamse atletiekliga, de meest professionele competitie van het land." Om meer leden aan te trekken vanuit heel Groot-Wuustwezel zal de club haar naam veranderen in Wuustwezelse Atletiekclub GAV. (BSB)





