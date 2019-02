Amber Vermeiren krijgt plaats op N-VA-lijst Toon Verheijen

14 februari 2019

19u11 0

Amber Vermeiren uit Wuustwezel is kandidaat voor de Vlaamse N-VA lijst in Antwerpen. Vanop de 20steplaats gaat ze de uitdaging aan voor een plaatsje in het parlement. “Ik ben enorm blij met het gekregen vertrouwen van onze partijtoppers. Naast mijn werk als gemeenteraadslid in Wuustwezel, zal ik ook mijn uiterste best doen om in Brussel op te komen voor de belangen van onze regio noorderkempen”, vertelt de ambitieuze Amber. De Wuustwezelse kandidaat werkt als communicatiemedewerker bij Vlaams minister Ben Weyts.