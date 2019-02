Afvalophaling ondervindt hinder van stakingsacties Toon Verheijen

13 februari 2019

13u01 0 Wuustwezel De nationale staking van woensdag heeft ook een impact op de inzameling en ophalingen die door IGEAN voor de gemeenten in het arrondissement Antwerpen wordt gedaan. De ophaalrondes worden de volgende dagen ingehaald.

Door de lagere personeelsbezetting zijn woensdagmorgen niet alle ophaalwagens van IGEAN kunnen uitrijden, maar toch werd een groot deel van de afvalfracties opgehaald. Slechts in een beperkt aantal gemeenten was er geen ophaling. De meeste recyclageparken in beheer van IGEAN ondervinden geen hinder van de staking en zijn vandaag volgens de normale openingsuren geopend. Uitzondering is het recyclagepark van Boom dat omwille van een blokkade aan het industrieterrein niet bereikbaar is.

In volgende gemeentes zijn er nieuwe ophaalrondes:

Aartselaar: pmd donderdag 14 februari

Kapellen (zone woensdag): pmd donderdag 14 februari

Kontich: huisvuil vrijdag 15 februari

Kontich: pmd donderdag 21 februari

Lint: papier en karton donderdag 14 februari

Schoten (zone A,B,C,G,H): pmd vrijdag 15 februari

Wuustwezel: papier en karton vrijdag 15 februari

