Achtste editie Oldtimermeeting 03 mei 2018

De Wuustwezelse Oldtimer Meeting is op zondag 20 mei aan de achtste editie toe. Het evenement vindt opnieuw plaats aan de Kerkplaats in Gooreind. Dit jaar heeft de organisatie beslist om het aantal inschrijvingen terug op te trekken naar 250 oldtimers. Om 10 uuur wordt het startschot gegeven, gevolgd door het fotomoment . De rondrit is ongeveer 80 kilometer lang en voor de minder snelle voertuigen is er een rit van 30 voorzien. Om 14 uur is er een optreden van Midlife aan 't Schoolhuys. Dansschool Spillemaeckers uit Brasschaat verzorgt om 1 en 16 uur ook een optreden. Ook aan eten en drinken is uiteraard gedacht. (VTT)