Aanvrager gecontesteerde kleiduifschietstand organiseert informatiemoment (na afsluiten van openbaar onderzoek) Toon Verheijen

01 maart 2019

22u03 0 Wuustwezel De schietclub De Zwarte Duif uit Brasschaat organiseert op 15 maart een informatiemoment over de plannen voor een kleitduifschietstand op het Groot Schietveld. Het openbaar onderzoek loopt nog bij de gemeentebesturen van Brecht en Brasschaat tot 11 maart.

De voorbije weken lokte de aanvraag heel wat reacties los. Online loopt er ook al een petitie die enkele honderden handtekeningen opleverde. Het gemeentebestuur van Wuustwezel reageerde ook al scherp omdat de schietstand niet ver komt van woonwijken, een rusthuis en de palliatieve zorginstelling Coda in Gooreind.

Schietclub Zwarte Duif uit Brasschaat voorziet een infomoment voor alle geïnteresseerden op vrijdag 15 maart. Dit infomoment vindt plaats op de Artilleriestand 3000 in het Militair Domein. Daar is het project ook gepland. “Het gemeentebestuur van Wuustwezel is bezorgd omtrent de bijkomende geluidshinder voor de aanpalende woonwijken in Gooreind, het nabijgelegen woonzorgcentrum Amandina en de palliatieve eenheid Coda”, zegt burgemeester Dieter Wouters (CD&V). “De geluidslast overschrijdt de wettelijke norm en is niet te verrechtvaardigen. Op het Groot Schietveld gelden er strenge beperkingen inzake recreatief gebruik en de veiligheidsrisico’s. Dat is begrijpelijk op voorwaarde dat die beperkingen voor iedereen gelden. Voor een schietclub kunnen er geen uitzonderingen worden gemaakt. De inplanting van deze sportieve infrastructuur strookt niet met de heersende principes qua ruimtelijke ordening. Het gemeentebestuur heeft dan ook een negatief advies uitgebracht”, klinkt het nog.