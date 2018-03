5 jaar Babbelpunt brengt culturen bij elkaar 30 maart 2018

02u26 1

Babbelpunt Wuustwezel bestaat 5 jaar. Het doel is een oefenplek aan te bieden waar anderstaligen Nederlands spreken en zo sociale contacten kunnen leggen. Babbelpunt telt momenteel negen vrijwilligers die in dienstencentrum Ter Wezel elke donderdagavond anderstaligen uit diverse landen verwelkomen. Anderhalf uur lang spelen ze spelletjes, lezen een krant of boeken of leren nieuwe Nederlandse woorden aan de hand van kaarten of voorwerpen. Babbelpunt Wuustwezel vangt zo'n dertigtal mensen van vreemde origine op. Onder hen ook een groep Syriërs uit Brasschaat.





(VTT)