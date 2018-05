460 vrijwilligers herdenken pelgrimstocht HEILIGE QUIRINUSPROCESSIE BESTAAT BIJNA 400 JAAR DAVID ACKE

07 mei 2018

02u35 0 Wuustwezel Honderden mensen kwamen gisteren onder een stralende zon kijken naar de Heilige Quirinusprocessie in de straten van Loenhout. 460 vrijwilligers trokken er in historische kostuums op uit om de pelgrimstocht van Quirinus te herdenken.

Zoals de traditie het al sinds de jaren 1620 wil, trok ook deze eerste zondag van de maand mei de Heilige Quirinusprocessie door de straten van Loenhout. Dankzij het mooie meer, konden de 460 vrijwilligers die in te stoet liepen, rekenen op heel wat belangstelling. Tijdens de rondgang zijn er ook twee stopplaatsen, namelijk aan de O.L. Vrouw kapel in de Oud-Dorpsstraat en aan de kapel van de Heilige Quirinus aan de Kapelstraat. Hier lezen de gelovigen enkele gebeden en geven ze de zegen van het Heilig Sacrament.





De processie vertelt het verhaal van de Heilige Quirinus. Het is een uitbeelding van de pelgrimstocht met kleurrijke vlaggen, paarden en historische kostuums. Voor de buurtbewoners is het telkens weer iets om naar uit te kijken. Zij versieren hun huizen met vlaggen en hier en daar brandt er zelfs een kaarsje voor de heilige. "Quirinus leefde in het begin van de tweede eeuw en was een functionaris in het Romeinse leger. Wanneer Quirinus zich bekeert tot het christendom belandde hij in de gevangenis. Daar raakte hij nog meer overtuigd van zijn geloof en wanneer zijn dochter Balbina op wonderware manier geneest van een keelziekte, aarzelde Quirinus geen seconde en deed hij afstand van al zijn functies en rijkdom", vertelt Frans Van Hasselt, processiemeester.





Martelaar

De Romeinse heersers konden dit gedrag maar weinig appreciëren. De beul werd erbij gehaald. Hij rukte Quirinus zijn tong uit en hakte zijn beide handen af. Maar Quirinus bleef zijn geloof trouw en zou uiteindelijk als martelaar sterven.





In de volksmond word de processie ook wel eens de 'Loenhoutsemei processie' genoemd. Sinds 1470 staat er in Loenhout een kapel ter ere van hem. De gemeente is daarmee nog maar een van de weinige plekken waar de heilige herdacht wordt. Quirinus is de patroonheilige van de gevangenen en mensen met kwalen als builen, zweren en andere huidinfecties. Elk jaar wordt de waterbron naast de kapel gezegd na de rondgang. De legende vertelt dat dat water goed zou zijn tegen infecties. "Heel wat mensen komen er na de zegening hun gezicht wassen. Er zijn zelfs mensen die wat water mee naar huis nemen."