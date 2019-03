400 re-enactors, 20 paarden en 8 kanonnen doen Slag van Wuustwezel uit 1814 herleven Toon Verheijen

21 maart 2019

09u41 0 Wuustwezel Heemkundige kring Wesalia II, de gemeente, Re-enactment of Napoleonic Ages (R.O.N.A.) en Ron Van Dijck slaan de handen in elkaar voor een groots opgezette herdenking - met 400 re-enactors -van de Slag van Wuustwezel uit 1814. Die leidde in de hele regio tot hevige gevechten.

De Belgisch-Nederlandse grens was in januari 1814 het strijdtoneel voor een hevige oorlog tussen de troepen van Napoleon en de geallieerde landen. Napoleon had enkele zware nederlagen geleden en moest zich meer en meer terugtrekken.

Op 11 januari 1814 ondervonden de bewoners van Hoogstraten, Meer, Minderhout, Loenhout en Wuustwezel, maar ook Kalmthout, Essen, Brasschaat, Kapellen en Ekeren aan den lijve wat de oorlog betekende. In Hoogstraten en omgeving woedt een regelrechte veldslag. Daarbij kwam het toch tot zwaardere gevechten in Wuustwezel, Braken en Loenhout, waar de Fransen zich goed verschanst hadden nabij de Bredabaan en omgeving.

Hoogstraten 2014

“We wilden eerst een klein evenement organiseren, maar ondertussen is het toch al redelijk groot geworden”, lacht Ron Van Dijck, die eerder dus de historische herdenkingen coördineerde in Hoogstraten (2014) en Malle (2009).

“We gaan een deel van de veldslag naspelen. Heel het weekend van 27, 28 en 29 september zullen ruim 400 re-enactors in een bivak op het ‘slagveld’ verblijven. We hebben gekozen voor het terrein waar ook altijd de Sterke Peertriatlon doorgaat. Het straatje tussen de velden zal dienst doen als Bredabaan die voor Napoleon destijds zo belangrijk was.”

Scholenproject

De herdenking van de Slag van Wuustwezel zal bijna niemand ontgaan in de Noorderkempen. De organisatie betrekt er ook de scholen bij. “De scholen reageerden allemaal laaiend enthousiast”, Van Dijck. “De bedoeling is dat de dagen voor de herdenking re-enactors in hun kledij de scholen bezoeken en zo het verhaal aan de kinderen vertellen. We hopen dat de kinderen zo het historische belang van de veldslag beter zullen begrijpen.”

Bivakplaats

De veldslag zal zowel op zaterdag 28 als zondag 29 september plaatsvinden in de namiddag. De bivakplaats is echter al vanaf ’s morgens geopend. “We hebben er ook voor gekozen om een beperkte groep een nocturne te organiseren zodat bezoekers de sfeer kunnen proeven. Dat zal gebeuren in groepjes van een twintigtal personen.”

Ron Van Dijck is enorm gepassioneerd door geschiedenis. “Ik kreeg de microbe in 2003 te pakken bij een bezoek aan Waterloo. Nadien wilde ik zelf ook zoiets doen. Er kruipt veel tijd in, maar het houdt mij mee recht in de strijd tegen mijn ziekte (kanker, red.).”

Uit hele wereld

De re-enactors komen dit jaar uit Nederland, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië en zelfs Australië. Met zo’n 400 zullen ze zijn. Tijdens de veldslag zullen ook 20 paarden en 8 kanonnen te zien zijn. Het geluid van tweehonderd musketten en kanonschoten zullen te horen zijn.

“Het wordt kort, maar we beloven de bezoekers het nodige spektakel.” Begin april start de voorverkoop al. Tickets kosten 6 euro in voorverkoop en 9 euro aan de kassa. Kinderen onder de zes jaar mogen gratis binnen. Tussen 6 en 12 jaar betalen kinderen 3 euro in voorverkoop en 5 euro aan de kassa. “We willen er niet rijk van worden. Wat we overhouden storten we door aan het Kinderkankerfonds verbonden aan het UZ Gent onder de leuze: omdat zij ook een geschiedenis verdienen.”

www.slagvanwuustwezel1814.be