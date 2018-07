23 bouwkavels te koop in Achter d'Hoven 14 juli 2018

02u28 0

In het centrum van Wuustwezel komen er opnieuw 23 bouwkavels op de markt in het kader van het woonproject Achter d'Hoven. Het project wil mensen die een band hebben met Wuustwezel de kans bieden om in eigen dorp een betaalbare bouwgrond aan te kopen. Uiteindelijk zal Achter d'Hoven plaats bieden aan 160 gezinnen. Centraal komt een verkeersvrij woonerf. Wie interesse heeft in één van de 23 gronden dient ten laatste op 7 september de nodige documenten te bezorgen aan intercommunale Igean, die de verkoop regelt. De toewijzing gebeurt op 25 september. Eerder werden er al 16 percelen toegewezen. Inschrijven en extra informatie opvragen kan via vastgoedtransacties@igean.be (KDC)