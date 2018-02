213 inwoners erbij in één jaar 02 februari 2018

De gemeente Wuustwezel telde op 1 januari van dit jaar 20.692 inwoners ofwel 213 meer dan in 2017. De stijging is vooral te danken aan inwijkelingen want 1.172 mensen verhuisden naar Wuustwezel terwijl er maar 971 vertrokken. Daarnaast werden 199 kindjes geboren (226 in 2016) en stierven er 187 mensen (133 in 2016). De nieuwe inwoners vestigden zich vooral in het centrum van Wuustwezel. Met 152 inwoners meer dan vorig jaar is Wuustwezel-centrum de koploper. Gooreind steeg met 40 inwoners, Loenhout met 21. Van het aantal inwoners hebben er 1.807 een andere nationaliteit. De Nederlanders vormen de grootste groep met 1.017 mensen. Daarna volgen de Roemenen met 333 en de Polen met 95 inwoners. In totaal telt de gemeente 70 verschillende nationaliteiten. (VTT)





