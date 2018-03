15 nieuwe kavels voor jonge gezinnen 14 maart 2018

02u31 0

Intercommunale IGEAN biedt in samenwerking met de gemeente opnieuw een vijftiental kavels aan in de verkaveling Achter d'Hoven. Ze zijn specifiek gericht op jonge gezinnen die in Wuustwezel wonen en nog geen eigendom hebben. Inwoners moeten zich inschrijven op de website van IGEAN. Er komt ook een info-avond op donderdag 15 maart om 19.30 uur in GC Kadans om het bouwproject en de inschrijvingsvoorwaarden toe te lichten. De nieuwe wijk zal plaats bieden aan meer dan 160 gezinnen met een eigen tuin voor elke bewoner. Er komen ook enkele fiets- en voetgangerswegen. (VTT)