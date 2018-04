140 jaar Heidegalm gevierd met 'Mini-Proms' LOODS VAN BIERHALLE WORDT OMGEBOUWD TOT CONCERTHAL TOON VERHEIJEN

12 april 2018

02u27 0 Wuustwezel De Koninklijke Harmonie De Heidegalm blaast dit jaar 140 kaarsjes uit en dat moet gevierd worden. In een loods van De Loenhoutse Bierhalle passeren een koor, een Nederlandse zangeres, zangtalent van eigen bodem de revue op de 'Mini-Proms'.

Op 14 april 1878 ontstond bij Felix Van Dijck, waar nu café De Kievit aan de Brechtseweg is, harmonie De Heidegalm. Toen waren ze met 29, allemaal mannen. Dat eerste jaar sloten zich meteen 35 muzikanten aan. Tijdens de oorlogsjaren viel alles wat stil, maar eind 1917 werden de eerste muzieklessen weer opgestart. Maar WOII was een zwarte periode. Heel wat leden stierven en de zaal werd getroffen door een brandbom, maar de vereniging hield stand.





"En we zijn blij dat we nog altijd een bloeiende maatschappij zijn", vertelt voorzitster Renata Symoens. "Ons harmonieorkest telt ondertussen vijftig muzikanten. Het jeugdorkest telt nog eens twintig jongeren. We hebben ook nog altijd onze toneelgroep die jaarlijks vier avonden voor een volle zaal speelt. Alles samen hebben we zo'n 300 leden."





140 jaar wilde de Koninlijke Harmonie De Heidegalm toch niet zomaar voorbij laten gaan en daarom werd een werkgroep opgericht. "We gaan een loods van de Loenhoutse Bierhalle om laten bouwen tot een ware muziektempel", zegt Patrick Acket namens de werkgroep. "Er komen speciale doeken aan de wanden voor de akoestiek en uiteraard het nodige klank- en lichtspel. We voorzien ook één groot centraal podium voor de harmonie en twee kleine podia waarop de andere artiesten zullen plaatsnemen. De bedoeling is een beetje dat het een miniversie van de Night of the Proms wordt."





Ook dans

De Heidegalm heeft ondertussen heel wat muzikale talenten kunnen strikken die een of meerdere nummers samen met de harmonie zullen brengen. Koor KOBRA komt uit naburige Braken. Ook de dansafdeling van de muziekacademie doet mee. Tara Hoeve is een bekende zangeres uit Breda. Er is ook een optreden gepland van drie jonge zangeressen uit Loenhout zelf. Valerie, Lieselotte en Ine zingen af en toe al samen en gaan dat nu voor De Heidegalm nog eens doen. Tenslotte zijn er ook nog Gert Van de Cruys van Six on Fire en Wim Gijselinckx van 4T5D.





Tickets zijn te koop in De Kievit of via http://loenhout-live.eventsquare.co.





De kaarten kosten tussen 12 en 35 euro.