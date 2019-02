‘t Scholeke blaast 50 kaarsjes uit en juf Julia was 19 jaar de enige kleuterjuf: “Ik zou het zo opnieuw doen” Toon Verheijen

25 februari 2019

19u11 0 Wuustwezel Kleuterschool ’t Scholeke blaast dit jaar vijftig kaarsjes uit en als er dan één iemand in de bloemetjes gezet moet worden, is het juf Julia wel. Negentien jaar lang was ze de enige juf op de school. Honderden kleuters heeft ze op weg geholpen voor de eerste stappen richting ‘grote school’. Een leven van anekdotes en spijt heeft ze er niet van. “Ik zou het zo opnieuw doen. Eens een juffrouw, altijd een juffrouw.”

Het staat met stip genoteerd in haar agenda. Een reünie op 21 juni in ’t Scholeke in Gooreind (Wuustwezel). Stiekem kijkt ze er reikhalzend naar uit. Julia Leysen volgde vanaf haar twaalfde de normaalschool. Ze wist immers al van haar 10 jaar dat ze juf wilde worden. Na wat interims en vijf jaar bij de ‘nonnen’ in Wuustwezel, stapte ze over naar wat toen nog het ‘rijksonderwijs’ was. Dan eerst nog vijf jaar in Wuustwezel om dan naar de nieuwe wijkschool in Gooreind over te stappen. “Een beetje met tranen hoor in het begin, want Wuustwezel en Gooreind, ja, dat was toch een beetje dorp tegen dorp”, vertelt Julia. 80 is ze ondertussen, maar haar geheugen laat haar nog absoluut niet in de steek. “Als ik foto’s zie of volwassen mannen en vrouwen nu tegenkom, kan ik er meteen een naam op plakken. Het waren ook altijd een beetje mijn kindjes he.”

Chalet

Julia kan nog altijd honderduit vertellen over haar indrukwekkende carrière. Na de paasvakantie in 1969 startte ze als kleuterjuf op ’t Scholeke in Gooreind dat niet meer was dan een houten chalet. Een klaslokaal, een berghok, wat sanitair en een reftertje Twaalf kleuters had ze die ze zelf min of meer gaan ronselen was in het dorp. “Maar gezellig hoor. Heel open ook, want dat was de bedoeling. Misschien ook net iets té open, want ik weet nog op een bepaald moment dat een van de kleutertjes was gaan lopen. Ik heb mijn schoenen met hakken uitgetrapt en ben er toen achtergelopen. Ik heb hem gelukkig nog kunnen tegenhouden, onzen Tom (lacht).” Al snel werden er boompjes gepland aan de school en kregen de leerlingen een zandbalk. “Het speelgoed moest ik vooral zelf voor zorgen. Zoals een zelfgemaakte poppenkast. Een keer in de maand haalden ze in Gooreind ook het grofvuil op. De avond ervoor reed ik rond met de auto om te zien of er niets bruikbaars tussenstond. Het waren ook lange dagen want ik zat soms van 7.30 tot 17.30 uur op school.” Later kreeg de school ook nog een draaimolen. “Daar waren alle kleuters zot van. Iedereen wilde er om ter eerste opzitten. Duizenden toertjes heeft dat ding gedraaid tot het op de draad versleten en verroest was.”

Stenen gebouw

De chalet deed flink wat jaren dienst, maar na verloop van tijd kwam er toch een stenen gebouw. Het noodklasje verhuisde toen naar Deurne. De werkmannen die de bouw zetten, kregen af en toe een bak bier van juf Julia. “Dat mocht toen nog he”, knipoogt ze. “Ik weet ook nog dat er iemand van de inspectie langskwam om de bouw te inspecteren. Hij wilde in de kruipkelder – waar je gewoon kan rechtop lopen – kijken. Plots trok er een kleutertje door op het toilet en kreeg de man alles op zich. Daar stond hij dan in zijn kostuum met hoed (grijnst). Of het moment waarop de directeur van de school kwam vragen: zeg Julia, onze telefoonrekening loopt nogal op. Met wie bel jij eigenlijk allemaal tijdens de uren? Ik telefoneerde echter nooit. Bleek dat de bouwvakkers vergeten waren de telefoon over te brengen naar het stenen schoolgebouw. Ze hadden die buiten laten staan waar de chalet had gestaan met een kartonnen doos over. Heel de buurt kwam er telefoneren (lacht).”

Geen moment spijt heeft ze van haar carrière in het onderwijs. Integendeel. “Ik zou er zo opnieuw aan beginnen. Eens een juf, altijd een juf. Ik merk dat zelfs nu nog als oud-leerlingen mij terugzien. Ze spreken me nog altijd aan met juf Julia.”

De reünie vindt plaats op 21 juni tussen 19 en 22 uur in ’t Scholeke zelf.