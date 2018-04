'Pop up Europa' deelt prijzen uit 06 april 2018

De winnaars van de 'Pop up Europa' boekenquiz en kraslotenwedstrijd zijn bekend. Pascale Jacques, Jan Bruijn en Helena Biesmans kapen de hoofdprijs weg van de Europese boekenquiz. Marijke Backx, Yomi Verhoeven en Johannes Lochten mogen zich tot winnaar van de kraslotenwedstrijd kronen. Zij ontvingen hun prijs in de bibliotheek van Wuustwezel. Schepen van Cultuur Mai Van Thillo reikte de prijzen uit. In het prijzenpakket van de boekenquiz zaten een fietskaartenpakket van de provincie Antwerpen, een arrangement spoorfietsen tussen Kapellen en Brasschaat voor het hele gezin en een cultuurbon van de Warande. De winnaars van de kraslotenactie mogen, naast een dagje spoorfietsen, ook iachtje verblijven met vier personen in een kampeerhut in provinciaal domein De Nekker in Mechelen. Ze kregen ook een jaarabonnement voor het Arboretum in Kalmthout. De prijsuitreiking is het sluitstuk van 'Pop up Europa' in Wuustwezel.





(VTT)