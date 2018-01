"Philippe had crash kunnen overleven" DRONKEN BESTUURDER XAVIER L. LAAT PASSAGIER AAN LOT OVER NINA BERNAERTS

27 januari 2018

03u30 0 Wuustwezel Philippe Nijs (32) had het verkeersongeval op de Nieuwmoerse Steenweg in 2016 kunnen overleven. Uit onderzoek blijkt namelijk dat hij niet op slag dood was na de crash. Als bestuurder Xavier L. (36) de hulpdiensten had verwittigd, zou de afloop misschien niet zo dramatisch geweest zijn. "Nog steeds is er geen schuldbesef bij Xavier", zegt Didier Nijs, de vader van Philippe.

De rechtszaal zat gisterenochtend overvol met familie en vrienden van de overleden Philippe Nijs. Ook de vereniging voor ouders van verongelukte kinderen kwam met verschillende gezinnen steun betuigen. Het ongeval laat dan ook diepe sporen na. Tijdens het proces kregen de familieleden enkele zeer pijnlijke details te horen.





Het is een regenachtige nacht wanneer Philippe en Xavier naar het huis van Xavier willen gaan op vrijdagavond 29 januari 2016. Beiden hadden al stevig gedronken in twee verschillende café's. De mannen worden door getuigen omschreven als dronken. Met zo'n 120 kilometer per uur reden ze op de Nieuwmoerse Steenweg. Xavier voelt dat hij te snel gaat en vertraagt. Maar op het natte wegdek remt hij te bruusk, rijdt op een verkeersgeleider, wordt naar de andere kant geslingerd en de wagen belandt op zijn zijkant aan de rand van de weg.





Vijand

"Wat er dan gebeurt, is eigenlijk hallucinant. In plaats van de hulpdiensten te bellen, neemt Xavier, zelf ook gewond, de vlucht. Hij gaat niet huiswaarts, hij wandelt 5 kilometer naar zijn broer en hangt daar een verhaaltje op. Ook in het ziekenhuis zwijgt hij over het ongeluk. Pas twee uur na het ongeluk ziet een politiepatrouille het wrak liggen, met het dodelijke slachtoffer Philippe Nijs. Xavier durft dan nog beweren dat zij beste vrienden waren.Hij is net Philippe's ergste vijand", klonk het bij de burgerlijke partij.





Pas 12 uur na het ongeluk, wanneer Xavier voor de tweede keer in het ziekenhuis belandt voor verzorging, kan de politie hem daar aantreffen.





Ontnuchteren

"Het was zijn plan om volledig te ontnuchteren, om dan pas de feiten te melden en het af te doen als een spijtig ongeval. Door die beslissing maakte Philippe Nijs geen schijn van kans. De onderzoeken wezen uit dat Philippe het ongeluk mogelijk nog had kunnen overleven als er medische hulp was gekomen. Uw vriend voor dood achterlaten, is niet gewoon vluchtmisdrijf, het is echt crapuleus. En het is de tweede keer", sprak het openbaar ministerie de bestuurder streng toe. Xavier werd in 2009 al veroordeeld voor een ongeval met vluchtmisdrijf.





Instinct

De advocaat van de verdediging had een hele kluif aan het dossier. Hij pleitte een 'vlucht of vecht'-instinct. "Eens die vlucht instinctief is genomen, kan je daar bijna niet op terugkomen. Mijn cliënt kon op dat moment ook geen hulp bieden. Hij kwam weer bij bewustzijn na het ongeval en zijn gsm deed het niet. Pas bij zijn broer heeft hij een eerste telefoon gedaan. Dat raakt ook hem heel erg. We zien helaas vaker vluchtmisdrijven voorkomen en demoniseren dan de dader, maar we moeten toch ook naar de samenleving kijken. Niemand op café heeft deze mannen tegengehouden om in de wagen te stappen. Terwijl ze duidelijk dronken waren."





Als de politierechter Xavier zelf vraagt wat er gebeurd is, waarom zijn verklaringen ook steeds wijzigen en waarom hij nooit hulp heeft geboden, blijft de bestuurder stil. "Ik was in shock."





Voor papa Didier Nijs, die federaal agent is, was het een moeilijke zitting. Door de ontwikkelingen in het dossier moest hij zijn job ook stopzetten. De verkeerslessen die hij in scholen gaf, werden te zwaar voor de man. "Nog steeds is er geen schuldbesef, hij probeert nu naar de maatschappij te wijzen. Ongelofelijk. Ik zal blij zijn als hij vast zit."





Xavier L. riskeert 4 jaar gevangenisstraf, een boete van 12.000 euro, morele schadevergoedingen en een rijverbod van 10 jaar.