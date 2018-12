‘Flitspaal’ waarschuwt hardrijders op Baan Toon Verheijen

28 december 2018

Een buurtbewoner die het beu is dat de Baan in Wuustwezel gebruikt als sluiproute én dat er te snel gereden wordt, heeft bij wijze van ludiek protest zelf een flitspaal in elkaar geknutseld. Met enkele pvc-buizen, een half conservenblik en een houten kastje wil de man de schijn wekken dat er op snelheid wordt gecontroleerd. De flitspaal staat in de berm net naast de gracht. De politie kan op zich wel lachen met het initiatief. “Als de paal op openbaar domein staat zullen we die wel moeten weghalen”, zegt Patrick De Smedt, woordvoerder van de politiezone Grens. “Als de paal uiteindelijk op privédomein staat, dan moeten we bekijken of uiteindelijk de verkeersveiligheid niet in het gedrang komt.”