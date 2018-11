Zottegemnaar Kevin Van Laethem wint negende memorial Laurez Wortegem André Marlier

14 november 2018

18u13

Bron: André Marlier 0

De Young Drivers , onder impuls van John De Coninck, organiseerden de negende memorial Thierry en Remie Laurez. Een cyclo-crosswedstrijd voor amateurs onder de vlag van de Landelijke Renners en Crossers federatie. Alle leeftijdscategorien, dit vanaf 8 jaar, kwamen aan bod en in totaal trotseerden zomaar eventjes 340 deelnemers de Wortegemse velden. In de A-categorie slaagde Kevin Van Laethem uit Zottegem er in van zijn eerste seizoenzege te behalen en kreeg Avelgemnaar Spencer Tack en Thomas Michiels uit Erpe-Mere als dichtste belagers naast zich tijdens de podiumhulde.