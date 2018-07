Zaalwachter voor sporthal gezocht 14 juli 2018

02u40 0

Het gemeentebestuur van Wortegem-Petegem is op zoek naar een enthousiaste en verantwoordelijke zaalwachter/conciërge voor de gemeentelijke sporthal 'De Ruffel'. Die is verantwoordelijk voor het toezicht en het uitvoeren van diverse logistieke en onderhoudstaken in de gemeentelijke sportinfrastructuur. Kandidaten moeten vooral enthousiast, communicatief, klantgericht en betrokken zijn en zin hebben voor orde en netheid. Men dient ook flexibel te zijn naar beschikbaarheid en noodoproepen. Het gaat om een voltijdse betrekking met optionele huisvesting in de conciërgewoning van de sporthal. Solliciteren kan tot en met 6 augustus via www.assolutions.be/jobs. (TVR)