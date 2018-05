Wouter Decraene beste lokale duatleet 30 mei 2018

Afsluiter van de vierdaagse 'Elsegem leeft' was de recreatieve duatlon bestaande uit 3 km lopen, 32,5 km fietsen en daarna opnieuw 3 km lopen.





Er waren 117 deelnemers. 7 van hen kwamen uit Wortegem-Petegem. Voor de lokale duatleten was een afzonderlijk klassement opgemaakt en het was Wouter De Craene die hier de beker in de wacht sleepte. De streekgenoten deden allemaal vrij goed want bij de dames werd veldrijdster Jolien Verschueren uit Kruishoutem tweede en bij de mannen werd haar dorpsgenoot Wim De Waele puik 16de, terwijl zijn naar Oostrozebeke uitgeweken broer Bert als vierde eindigde.





(MAN)