Wortegemsen Feesten blijven vernieuwen GEEN GASTRO MUNDI EN CITROENWORP MEER OP 43STE EDITIE, WEL FOODTRUCKS THOMAS VANDEWALLE

17 mei 2018

02u43 0 Wortegem-Petegem Met de 'Nacht van de dj's' wordt zaterdagavond de aftrap gegeven van de 43ste Wortegemsen Feesten. Dit jaar geen Gastro Mundi en citroenworp meer, maar wel foodtrucks. "We willen meer dan ooit een festivalsfeer creëren", licht voorzitter Ivan Speleers het opzet toe.

Zoals dat de voorbije jaren het geval was, heeft het organisatiecomité vzw Ons Dorp andermaal het feestprogramma over twee weekends gespreid. "De fuif van het jaar met de laatste lichtsnufjes", zo wordt de 'Nacht van de dj's' aangekondigd. Aanstaande zaterdag vanaf 21 uur jagen onder andere Mark with a K, Yolotanker, Alpha Party en Da Rick de decibels door de klankkasten in de feesttent in de Processiestraat. Na het fuifgeweld kan je op zondag de mooiste plekjes van Wortegem ontdekken met een 'genieterkestocht', een sneukeltocht voor wandelaars en fietsers. "Deelnemers kunnen kiezen uit 7 of 12 kilometer", vertelt voorzitter Ivan Speleers van het organisatiecomité vzw Ons Dorp. "Wie met volle moed aan de 12 kilometer begint en het plots toch niet meer ziet zitten, kan op de sneukelpunten altijd op de korte route van 7 kilometer inpikken."





Grootste verandering dit jaar is het verdwijnen van het internationale eetfestijn 'Gastro Mundi', dat jarenlang een publiekstrekker was. "In de plaats pakken we op zaterdag 26 mei vanaf 19 uur uit met Food Truck Dansant." Op de festivalweide komen tal van foodtrucks met onder andere Vietnamese specialiteiten, wraps, maar ook desserten. "Uiteraard voorzien we ook tal van drankstandjes, waaronder cocktails op basis van Wortegemsen. Er zal volop gedanst kunnen worden bij ons podium in openlucht. Daarvoor zullen De Corsari's zorgen. Acteur en zanger Roel Vanderstukken brengt met dit zeskoppige gezelschap hits uit de jaren vijftig en zestig opnieuw tot leven." De toegang is gratis.





Afstappen van traditie

De familiedag bij uitstek is de 'Dolle Wortegemsen Dag' op zondag 27 mei. In de gratis toegankelijke verkeersvrije dorpskom is er een rommelmarkt en een oldtimertreffen. Om 14 uur start het internationaal straattheater in en rond het festivalpark. Daar betaal je als volwassene 7 euro toegang. Kinderen tot 12 jaar mogen er gratis in. Om 15 uur mogen Louis Flion en zijn danseressen de vedettenparade in de feesttent openen. Daarna volgen er nog Jettie Pallettie, Swoop, Get Ready en Willy Sommers. De allerkleinsten kunnen zich ondertussen uitleven in het kinderspeeldorp. De Studio 100-figuren Bumba, Madelief en Rox zijn eveneens van de partij. De feesten worden afgerond met een after party met dj Daddy Cool. Een citroenworp is er niet meer bij. "Soms moet men durven afstappen van bepaalde tradities", besluit Speleers.