Wortegemsen Feesten blijft bezoekers verrassen 28 mei 2018

De organisatoren van de Wortegemsen Feesten kunnen terugblikken op een topeditie. Twee weekends lang stond Wortegem op zijn kop. Grootste verandering dit jaar was het verdwijnen van het internationale eetfestijn 'Gastro Mundi. In de plaats daarvan vond zaterdag een Food Truck Dansant plaats: zomerse beats en trucks met diverse lekkere hapjes en drankjes. Dit gecombineerd met zwoele temperaturen zorgde voor een onvervalste vakantiesfeer. De apotheose vond gisteren plaats met de 'Dolle Wortegemsen Dag'. Zowel de rommelmarkt, het oldtimertreffen, het straattheater en de vedetteparade konden rekenen op heel wat kijklustigen. "Ons dorpsfeest is nog altijd springlevend, omdat ons team het publiek blijft verrassen", vertelde voorzitter Ivan Speleers van de organiserende vzw Ons Dorp niet zonder trots. (TVR)