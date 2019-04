Wortegem-Petegem bindt de strijd aan tegen klimaatverandering en stapt in Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen Lieke D'hondt

04 april 2019

15u18 0 Wortegem-Petegem De gemeente Wortegem-Petegem is toegetreden tot het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen. Burgemeester Luc Vander Meeren (Open Vld) ondertekent ook het burgemeestersconvenant. De deelnemende gemeenten engageert zich om tegen 2030 40 procent minder CO₂ uit te stoten. “Iedereen beseft dat we meer moeten doen voor het klimaat, dus Wortegem-Petegem kan niet achterblijven”, klinkt het.

Wortegem-Petegem wil een langetermijnvisie ontwikkelen om de gevolgen van de klimaatverandering aan te pakken en dat over de gemeentegrenzen heen. De gemeente stapt daarom in Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen, een project dat twee jaar geleden al werd opgestart door Solva, Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen, de provincie Oost-Vlaanderen en 13 lokale besturen. Ondertussen hebben zij al een klimaatplan ontwikkeld, dat Wortegem-Petegem nu ook onderschrijft. Onder begeleiding van de provincie zal het gemeentebestuur een eigen klimaatplan opmaken met maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan, maar ook om te reageren op de effecten van de klimaatverandering.

Concrete actie

“Iedereen beseft dat we meer moeten doen voor het klimaat, dus Wortegem-Petegem kan niet meer achterblijven”, zegt burgemeester Vander Meeren. “Het voordeel van het project is het feit dat we met meerdere gemeenten kunnen samenwerken en we nu deel uitmaken van een netwerk waarin we expertise kunnen delen. De uitvoering van verschillende maatregelen worden grondig voorbereid en uitgetest.” In samenwerking met de andere steden en gemeenten die lid zijn van het project zal Wortegem-Petegem alvast drie concrete maatregelen invoeren en promoten. Het gaat om het samen met de landbouwers bestrijden van erosie, het adviseren en ondersteunen bij energetische renovaties in de gemeente en het invoeren van een klimaattoets voor alle relevante beslissingen in de gemeente.