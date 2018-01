Wortegem met jonge doelman tegen leider 02u32 0

Derde provinciale C

Derbykoorts zondag in Wortegem. Sparta ontvangt Nokere-Kruishoutem, sedert vorige zondag alleen aan de leiding in derde C. Doelman Laurenz De Meuleneire begint aan een schorsing van drie weken. Een gevolg van wat tumult na afloop van de verloren partij bij Nazareth-Eke A (2-1).





"Wat betekent dat we een beroep moeten doen op de piepjonge Arne Verhellen als doelman", verduidelijkte de Wortegemse spreekbuis Eric Deleurere na de 2-0-zege tegen Elene Grotenberge B. "Meteen tegen de leidersploeg, geen cadeau voor die jongen, maar hij heeft wel de capaciteiten om uit te groeien tot een degelijke doelman. Arne is bij ons begonnen, bracht een deel van zijn jeugd bij Racing Waregem door en is nu terug bij zijn moederploeg. We hopen tegen Nokere-Kruishoutem iets thuis te houden. Wellicht zullen we beter moeten spelen dan tegen Elene Grotenberge. Een pluspunt is dat we het nieuwe jaar met een zege begonnen, nadat we 2017 eindigden met twee nederlagen." (FHN)