Workshop 'babyproef' 05 april 2018

In het Schooltje op het Moregemplein in Moregem wordt op zaterdag 28 april om 14 uur de workshop 'babyproef' georganiseerd. Hoe maak je en fruit-, groente- of granenpap voor je baby? Wat geef je bij welke leeftijd? Hoe ga je van fijngemaakte voeding over naar stukjes? In deze workshop zjin baby's samen met hun mama en/of papa welkom om te proeven van zelfgemaakte hapjes. Ouders krijgen antwoord op vragen over voeding- en eetgewoonten bij jonge kinderen en kunnen ervaringen uitwisselen met andere ouders. De workshop is gratis, maar je dient wel voor 20 april in te schrijven via 056/68.81.14 of via grietje.moerman@wortegem-petegem.be. (TVR)