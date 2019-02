Winterwandelen met Leutig Petegem Lieke D'hondt

05 februari 2019

10u43 0 Wortegem-Petegem Leutig Petegem organiseert een winterwandeling op zondag 10 februari. De kindvriendelijke tocht van acht kilometer begint en eindigt in OC Rozenhof in Petegem.

“Het uitgestippelde traject loopt doorheen prachtig natuurschoon”, laten de organisatoren weten. “De tocht is onderweg doorspekt met animatie en een aantal verkwikkende sneukels. Bij aankomst in het Rozenhof kan men de batterijen weer opladen met een lekker biertje en een heerlijke croque. Het trio ‘Les Trois Sages’ zal ook live voor muzikale omkadering zorgen.”

Meewandelen kan zondag vanaf 13 uur. Kaarten kosten in voorverkoop zes euro en zijn te reserveren via winterwandeling@leutigpetegem.be of op het nummer 0496/77.81.83. Aan de kassa kan je ook nog kaarten kopen. Dan betaal je acht euro.