Winterlichtwandeling 20 januari 2018

Pasar Wortegem-Petegem pakt op zondag 28 januari opnieuw uit met een 'winterlichtwandeling'. Start en aankomst liggen aan het ontmoetingscentrum Rozenhof in Petegem. De begeleide wandeling start er om 9 uur en loopt over een afstand van om en bij de 8 kilometer. Na de wandeling worden alle ingeschrevenen vergast op een hartige afsluiter: een aperitiefje en een gratis broodje met barbecueworst. Leden betalen 1 euro, niet-leden 4 euro. Inschrijven kan via pasar.wortegem.petegem@gmail.com. (TVR)