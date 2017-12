Willy Naessens neemt sectorgenoot over 02u56 0

Nv Franky, dat deel uitmaakt van de Willy Naessens Food Group, neemt zijn sectorgenoot nv Louis Van Baelen uit Dessel over. Dat maakte het bedrijf gisteren bekend in een persbericht. "Deze overname moet ons toelaten de gezamenlijke klanten in Antwerpen-Kempen-Limburg-Vlaams-Brabant een nog uitgebreider aanbod en betere service te bieden", luidt het. Louis Van Baelen levert charcuterie aan slagers en supermarkten. De twaalf personeelsleden en de familie Van Baelen blijven aan boord in Dessel. (TVR)