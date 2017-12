Willy Naessens bekroond als VOKA-legende 02u55 0 Foto WN Willy Naessens naast 'zijn' Marie-Jaenne tijdens de ceremonie. Wortegem-Petegem De Elsegemse ondernemer Willy Naessens (78) werd gisteravond bekroond als VOKA-legende tijdens een grote ceremonie aan de Gentse universiteit. Hij volgt onder meer de Gentse burgemeester Daniël Termont op. "Mijzelf evenveel eer toekennen als zo'n grootheid is toch een beetje overdreven", vindt Naessens.

De 'VOKA-Legende' is een lifetime achievement award die VOKA toekent aan wie tijdens zijn of haar loopbaan de uitstraling van Oost-Vlaanderen op een buitengewone manier wist te versterken. "Met Willy Naessens huldigen wij een man die ons toont wat het echt betekent ondernemer te zijn", vertelde Chris De Hollander, voorzitter van Koophandel Oost-Vlaanderen. "Hij nam in zijn bijna 65 jaar durende carrière behoorlijk wat risico's maar wist tegelijk een onwaarschijnlijk duurzaam groeitraject af te leggen."





Naessens werd ook geprezen omdat hij altijd joviaal en bescheiden is gebleven. "Ik vind dergelijke erkenning een beetje overdreven, maar ik ben natuurlijk vereerd. Dat ik het zo ver heb geschopt, is de verdienste van mijn trouwe werknemers en entourage", benadrukte de Elsegemnaar. "Ook zonder Marie-Jeanne zou het nooit gelukt zijn", aldus Naessens, die ook een eretegel aan het VOKA-gebouw in Gent kreeg. (TVR)