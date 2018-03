Weinig interesse in burgerbudget 23 maart 2018

Het gemeentebestuur van Wortegem-Petegem deelt 100.000 euro uit via een burgerbegroting, maar de respons blijft voorlopig beperkt. Tot nu toe deden nog maar acht inwoners een voorstel om een stuk van de gemeentekas aan te spenderen.





Inwoners hebben nog tot eind april de tijd om voorstellen in te dienen, waarvoor een maximale toelage kan worden gevraagd van 5.000 euro per project. (TVR)