Wegreus kantelt na uitwijkmanoeuvre 07 juni 2018

Aan de Pontstraat in Wortegem is gisterennamiddag een vrij indrukwekkend ongeval gebeurd met een truck. De tientonner raakte bij een uitwijkmanoeuvre rechts van de weg af en kantelde. "Ik moest in deze vrij smalle straat uitwijken voor een tegenligger. Kennelijk ben ik een beetje te dicht bij de sloot gaan rijden, waardoor eerst het rechter voorwiel van de berm gleed. Ik probeerde nog bij te sturen, maar kon uiteindelijk niet beletten dat de hele vrachtwagen is gekanteld", vertelde de verbijsterde chauffeur. De man raakte bij het ongeval niet gewond. Er moest een zware kraan aan te pas komen om zijn 17 ton zware wegreus terug op de wielen te krijgen. (DCRB/TVR)