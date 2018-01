Vrouw met 2,23 promille achter stuur 25 januari 2018

C. M. (34) uit Wortegem-Petegem moest zich gisteren in de Oudenaardse politierechtbank verantwoorden nadat ze positief blies bij een alcoholcontrole op het Tacambaroplein in Oudenaarde. De dame had 2,23 promille alcohol in het bloed, wat neerkomt op ruim acht pintjes. Ze was daarbij ook niet aan haar proefstuk toe. Zo liep ze in het verleden al vijf veroordelingen op. Deze keer moet ze een geldboete van 1.600 euro betalen en anderhalve maand haar rijbewijs inleveren. Dat krijgt ze nadien pas terug na het opnieuw slagen in het theoretisch en praktisch rijexamen én medische en psychologische proeven. (TVR)