Vrienden uit Sint-Amandusstraat organiseren Bednet-benefiet Ooike André Marlier

11 december 2018

Bron: HLN 0

Doordat een 11-jarige buurjongen sindskort door leukemie getroffen is sloegen enkel buren uit de Sint-Amandusstraat de handen in elkaar. Op vrijdag 14 december vanaf 17 uur organiseert Bart Moerman met zijn vrienden Roeland Vervenne, Frederique Niemegeers, Olivier De Rijcke en Pascal Mestdagh een benefiet tvv. Bednet. Die er voor zorgt dat kinderen die tijdelijk niet naar school kunnen de les in hun klas live kunnen volgen van thuis uit en zo mee zijn met de les én in contact blijven met hun vrienden. Dit gaat door in zaal De Amandel, Ooikeplein 17. Je kan er je kerstfoto maken in een uniek decor, er is een springkasteel , men kan er genieten van hapjes en drankjes , een spelletje bierpong spelen en een Madou-ballonvaart winnen.