Vrachtwagen sukkelt gracht in 09 maart 2018

Langs de Waregemseweg is gisteren om 10 uur een vrachtwagen in de gracht beland. De bestuurder week net voorbij de grens met Waregem naar rechts uit en belandde in de gracht. De bestuurder raakte niet gewond. Hoe het ongeval kon gebeuren, is onduidelijk. Wellicht was de bestuurder even verstrooid. Het duurde enige tijd voor de vrachtwagen kon worden getakeld. Door het ongeval was er een tijdlang hinder.





