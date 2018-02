Voorzitter heemkring brengt boek over WOI uit 13 februari 2018

03u07 0 Wortegem-Petegem 'Belgische vluchtelingen in Gouda tijdens de Eerste Wereldoorlog', zo heet het boek dat Frans Vandenhende (61) uit Ooike in eigen beheer uitbrengt. "Dit verhaal moest nu eenmaal verteld worden", vertelt Frans.

Frans Vandenhende is in Wortegem-Petegem vooral gekend as stichter en voorzitter van de heemkundige kring Bouveloo. Wie hem kent, weet dat hij een grote interesse heeft voor het menselijke aspect van de Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen. Daarover publiceert hij regelmatig artikels. Nu is er ook een boek: 'Belgische vluchtelingen in Gouda tijdens de Eerste Wereldoorlog'. "Gezien het specifieke onderwerp stonden uitgevers niet te springen om mijn boek uit te geven. Daarom doe ik het in eigen beheer", aldus Frans. Het boek vertelt het verhaal van Emiel De Bruyne, de grootvader van zijn vrouw, die tijdens de Eerste Wereldoorlog samen met zijn gezin op de vlucht sloeg naar Nederland. Na een maandenlange tocht vol onzekerheid komt deze onderwijzer uit Kruibeke in april 1915 aan in het vluchtoord van Gouda, waar hij aangesteld wordt als leerkracht. "Hij zette zich in om de kinderen een degelijke opvoeding te geven en zorgde ook voor de nodige ontspanning voor de volwassenen. Hij is een voorbeeld van de manier waarop vele Belgische vluchtelingen dankzij hun moed, volharding en optimisme op eigen houtje wisten te overleven."





Vandenhende liet 400 exemplaren drukken van zijn boek. "De verkoop in België loopt goed, maar in Nederland nog beter. Aanstaande donderdag ben ik zelfs uitgenodigd voor een presentatie in de Belgische ambassade in Den Haag." (TVR)