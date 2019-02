Voortaan ook afvalkalender in Wortegem-Petegem App Lieke D'hondt

21 februari 2019

10u35 0 Wortegem-Petegem De app van de gemeente Wortegem-Petegem heeft er een nieuwe functie bij. Naast onder meer informatie over gemeentediensten en nieuws vinden de gebruikers er nu ook een afvalkalender van intercommuncale I.VL.A.

“Uit statistieken van ontwikkelaar Onze Stad App blijkt dat de afvalkalender enorm populair is bij de app-gebruikers, waardoor de ontwikkelaars zich tot missie hebben gesteld om elke intercommunale te integreren”, zegt schepen van Digitalisering Maarten Van Tieghem (Open Vld). “Vorige week is de gratis integratie gebeurd met de afvalintercommunale I.VL.A, die onder andere Wortegem-Petegem als werkingsgebied heeft. Vanaf nu kunnen onze inwoners de afvalkalender dus in de Wortegem-Petegem App raadplegen. Een aparte afvalkalender-app is niet meer nodig.”