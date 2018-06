Vleesbedrijf Franky ontruimd na ontploffing op het dak 12 juni 2018

Bij het vleeswarenbedrijf Franky Fresh Food aan de Waregemseweg in Wortegem is er gisteren een ontploffing geweest.





Het incident deed zich voor op het dak van het bedrijf in een motor van een koelcel.





De schade bleef beperkt, maar brandweer en politie beslisten uit voorzorg om toch al het personeel, ongeveer veertig mensen, te evacueren. Na ongeveer een half uur mocht iedereen terug binnen. Volgens de bedrijfsleiding zijn er geen gevolgen voor de productie. (DCRB/TVR)