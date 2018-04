Vijfkerkenloop in en rond de Ghellinck 05 april 2018

In en rond het domein de Ghellinck in Elsegem wordt op zaterdag 21 april de negende editie van de Vijfkerkenloop georganiseerd. Om 14 uur starten de 'funrun' van 3,7 kilometer en de recreatierun van zeven kilometer en om 15.30 uur start de prestatieloop van 16 kilometer. Er is ook een estafetterun, waarbij drie teamlopers elk zo'n vijf kilometer voor hun rekening nemen. Deelnemers die de aankomststreep bereiken, ontvangen een zak met verschillende producten. Wie het podium haalt, mag rekenen op een extra prijs. Inschrijven kan nog de dag zelf vanaf 12 uur. Info op www.vijfkerkenloop.be. (TVR)