Vijfkerkenloop doet naam alle eer aan: nieuwe halve marathon passeert langs vijf kerken in de deelgemeentes Lieke D'hondt

12 maart 2019

11u03 0 Wortegem-Petegem De Vijfkerkenloop van Wortegem-Petegem is op 27 april 2019 aan haar jubileumeditie toe. Speciaal daarvoor staat een halve marathon op het programma. “We geven eindelijk invulling aan de naam de ‘Vijfkerkenloop’ en passeren de vijf kerken van onze mooie gemeente.”

De organisatoren van de Vijfkerkenloop zijn al druk in de weer met parcoursverkenningen, het bijeen krijgen van vrijwilligers en alle andere praktische noodzakelijkheden die bij een loopwedstrijd komen kijken. Voor de tiende verjaardag hebben ze dan ook iets bijzonders in petto: voor het eerst zal er een parcours zijn van 21 kilometer, dat ook deels de verharde wegen verlaat. De deelnemers kunnen de halve marathon al lopend afleggen of deelnemen aan de Bike&Run, waar een duo met behulp van één mountainbike of fiets het parcours samen aflegt. “Deze parcoursen zullen de vijf kerken van onze mooie gemeente passeren”, zegt één van de organisatoren Frank Cnudde. “Op die manier geven we eindelijk invulling aan de naam die we aan onze loop hebben gegeven: de Vijfkerkenloop. Uiteraard voorzien we ook loopwedstrijden voor kortere afstanden, 3,5 en 7,2 kilometer, zodat iedereen aan zijn trekken kan komen. De uitvalsbasis blijft Domein de Ghellinck in Elsegem, want daar hebben we de nodige faciliteiten en een mooie omgeving.”

Loopmicrobe

Het was de sportraad van Wortegem-Petegem die tien jaar geleden het initiatief nam voor de Vijfkerkenloop. “Het idee was om de loopwedstrijd elk jaar in een andere deelgemeente van Wortegem-Petegem te organiseren en vervolgens een parcours te creëren dat de vijf deelgemeenten zou verbinden”, zegt Cnudde. De rotatie tussen de deelgemeenten bleek niet haalbaar. “Het is onder meer niet evident om in elke gemeente een waardig parcours uit te tekenen en een geschikte start- en aankomstzone te voorzien. Bovendien kregen onze eerste editie en de uitvalsbasis op Domein de Ghellinck zo veel goede commentaren, dat we besloten hebben om daar te blijven. We konden er ervaring opdoen en rustig groeien.” Ondertussen is de Vijfkerenloop uitgegroeid tot een gekende wedstrijd, waar met trainingsprogramma’s zoals Peaklevel van Sporthuis Nokere en Zondagjogging Elsegem naartoe gewerkt wordt. “De loopwedstrijd wordt gesmaakt binnen en buiten de gemeente. Veel mensen uit Wortegem-Petegem hebben dankzij de Vijfkerkenloop de loopmicrobe te pakken. Het is duidelijk dat het evenement mensen met elkaar verbindt op een ontspannende en sportieve manier.”

Wie wil deelnemen aan de Vijfkerkenloop kan zich inschrijven via de website.

