Vijf gangsters dringen in ware commandostijl huis van bejaard koppel binnen: “Met het keukenmes op de keel moesten we alles afgeven” Ronny De Coster

19 maart 2019

17u24

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wortegem-Petegem “Terwijl ze ons letterlijk het mes op de keel zetten, rukten ze de ringen van mijn vingers en roofden ze ons huis leeg. Mijn man werd meerdere keren met het hoofd tegen een marmeren vensterbank geslagen. Dit is een nachtmerrie die je je grootste vijand niet zou toewensen”, vertelt de 89-jarige Marguerite De Stabel uit Wortegem-Petegem. Vijf gemaskerde gangsters drongen maandagavond haar huis in ware commandostijl binnen en roofden het leeg.

“Ik was aan het avondeten bezig en we zouden net een aperitiefje drinken, toen ik lawaai hoorde aan de voordeur”, begint Marguerite stilletjes te vertellen. In de veranda achter haar woning probeert ze te bekomen van wat gangsters haar maandagavond hebben aangedaan. “Nog voor ik de kans had om te gaan kijken wat er gaande was, stormden vijf mannen de woonkamer binnen: drie van hen hadden de voordeur ingetrapt en tegelijk waren twee anderen langs de achterkant ons huis naar binnen gedrongen. Ineens waren mijn partner en ik door die bende omsingeld”, vertelt Marguerite.

Messen uit de keuken

Ze spaken Frans en beweerden dat ze van de politie waren en dat ze een huiszoeking kwamen doen. Maar het was me meteen duidelijk, dat hier geen agenten voor ons stonden: ze waren helemaal in het zwart gekleed en ook gemaskerd. Ik kon alleen hun ogen zien. Ze waren bijzonder agressief en schreeuwden, dat ze goud en geld moesten hebben. Eén van die kerels trok naar de keuken om messen te halen. Die gebruikten ze om ons mee te bedreigen. Ik kreeg een mes tegen de keel gedrukt, terwijl die gangsters maar bleven roepen, dat ik moest zeggen waar het goud lag. Staven goud wilden ze. Ik probeerde uit te leggen, dat we dat helemaal niet in huis hadden, maar dat maakte hen alleen maar agressiever. De ringen die ik droeg, rukten ze me van de vingers. Ook een halsketting hebben ze afgenomen. Alleen mijn horloge moesten ze niet hebben, omdat ze blijkbaar zagen dat het toch niet veel waard was”, vertelt Marguerite.

Niet alleen waardevolle spullen, maar ook onze gemoedsrust zijn we kwijt. Ik weet niet of wij hier na deze nachtmerrie nog durven wonen. Hoe laf moet je zijn om twee mensen van onze leeftijd dit aan te doen Marguerite De Stabel (89)

De terreur ging door. “Ze wilden ook in het bureau, maar dat was op slot. Ik kreeg niet eens de tijd om de deur open te maken: die beukten ze gewoon in. Ik moest er een safe open maken, maar was zo ontredderd, dat het me niet lukte. Toen kreeg ik weer het mes op de keel. ‘Je kan me vermoorden, maar dat gaat je een serieuze straf opleveren’, durfde ik toch nog zeggen. Ik zei dat ze de koffer maar beter konden meenemen en me laten leven. Dat hebben ze uiteindelijk ook gedaan”, getuigt de vrouw.

Hoofd tegen marmeren vensterbank

Haar partner werd intussen niet alleen verder bedreigd, maar ook geslagen. “Drie keer hebben ze hem met het hoofd tegen een marmeren vensterbank geduwd. Ze wisten blijkbaar dat wij ook nog een zoon hebben en wilden weten waar hij was. Ze geloofden mijn partner niet, toen hij uitlegde dat mijn zoon op reis was. Hij heeft een woning achter die van ons. Misschien wilden ze er zeker van zijn dat mijn zoon er niet was? Enkele van de overvallers zijn alvast ook daar binnengedrongen en hebben er waardevolle spullen gestolen”, vertelt de vrouw.

De daders zijn uiteindelijk vertrokken met een aanzienlijke buit aan geld, juwelen en dure horloges.

Geoefende gangsters

Marguerite is ervan overtuigd dat de home-invasion het werk was van geoefende gangsters, die zich grondig hadden voorbereid. “Dit waren geen straatboefjes die wat geld zochten om zeg maar hun drugsverslaving te financieren, maar echte criminelen die in ware commandostijl te werk gingen. Die mannen waren niet van hun stuk te brengen. Ruim een half uur hebben ze ons geterroriseerd om te krijgen wat ze wilden. Ik vind het zo akelig hoe goed ze hier de weg kenden en wat ze over ons wisten. Wij zijn zelfstandigen die heel ons leven hard hebben gewerkt en die daarmee ook een centje hebben verdiend. Niet alleen dat zijn we nu voor een groot stuk kwijt, maar ook onze gemoedsrust. Want ik weet niet of wij hier na deze nachtmerrie nog langer durven wonen. Hoe laf moet je wel zijn om twee mensen van onze leeftijd dit aan te doen”, huivert de zwaar aangeslagen vrouw.