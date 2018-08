Vierde Memorial Pieter-Jan Leutenez 03 augustus 2018

02u40 0

De 'Memorial Pieter-Jan Leutenez' waarmee de werkgroep uitpakt is zondag 12 augustus aan zijn vierde editie toe. Een gebeuren ter nagedachtenis van deze voetballer die op 17-jarige leeftijd bezweek aan een hersentumor en is uitgegroeid tot een happening van 's morgens tot 's avonds ten voordele van Kom op tegen Kanker. Het is een evenement op en rond het terrein van FC Petegem, waar in de slotmatch om 18 uur de PJ Boys aantreden. Dat zijn spelers die ooit samen met Pieter-Jan speelden. Er is kinderanimatie naast eet- en drankstanden met PJ-Gin en een veiling van gesigneerde voetbal- en wielertruitjes. De toegang bedraagt 5 euro.





(MAN)