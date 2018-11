Vier Fransen opgepakt na ontdekking grote cannabisplantage aan Clemmenstraat in Petegem Ronny De Coster

28 november 2018

15u30 0 Wortegem-Petegem In een loods in Wortegem-Petegem heeft de politie Vlaamse Ardennen een grote cannabisplantage ontdekt. Speurders vonden er 2.000 planten in verschillende groeifases en hebben vier verdachten opgepakt.

De professioneel uitgeruste kwekerij van cannabisplanten bevond zich in een verlaten pand van een vroeger vleesverwerkend bedrijf aan de Clemmenstraat in Petegem. De eigenaar verhuurde het gebouw.

De politie Vlaamse Ardennen heeft er dinsdagochtend een inval gedaan. De agenten troffen er een professioneel uitgeruste plantage. Personeel van de technische dienst van de gemeente Wortegem-Petegem werd ter versterking geroepen om de installatie te ontmantelen en alle onderdelen weg te brengen.

Vier arrestaties

De politie heeft vier verdachten gearresteerd. Ze worden vandaag, woensdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Oudenaarde. Het gaat om vier personen met de Franse nationaliteit: een man van 52 jaar, zijn vrouw van 47 jaar, hun zoon van 22 jaar en diens vriendin van 19 jaar. Het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, vraagt hun aanhouding. In de zaak zijn ook twee auto’s in beslag genomen.