VIDEO. Inbrekers overvallen bejaard koppel en rukken juwelen van vrouw los in Wortegem-Petegem Ronny De Coster

18 maart 2019

23u45

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wortegem-Petegem In een woning in Wortegem-Petegem is deze avond een koppel op leeftijd overvallen. De vier of vijf daders maakten onder meer de juwelen buit die de vrouw droeg.

De feiten speelt zich af iets over negen uur. De daders drongen de woning aan de Pontstraat in Wortegem op de grens met Waregem naar binnen, nadat ze de voordeur hadden geforceerd.

Er is sprake van vier of vijf overvallers. Ze grepen de vrouw bij de hals en namen de juwelen af die ze droeg. Het is nog niet duidelijk wat er bij de overval nog verder is gestolen.

Hulp bij de buren

De daders konden ontkomen. De vrouw ging hulp halen bij de buren, die die politie alarmeerden.

Een team van de brandweerpost Kruishoutem kwam ter plaatse om ervoor te zorgen, dat de geforceerde voordeur weer veilig kon gesloten worden.

Het overvallen koppel was te fel door emoties overmand om te reageren op wat hen is overkomen.