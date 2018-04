Verkeershinder door Wortegem Koerse 04 april 2018

Wielerclub De Doorbijters uit Wortegem-Petegem organiseert zaterdag voor de 25ste keer de wielerwedstrijd Wortegem Koerse voor beloften en elite zonder contract. De wedstrijd start om 14.30 uur aan het gemeentehuis, maar vanaf de middag is in de Waregemseweg vanaf het kruispunt met De Keer alleen nog plaatselijk verkeer toegelaten. Vanaf 13 tot 18 uur is op het parcours, dat onder andere langs het Wortegemplein, de Oudenaardseweg en Kruishoutemseweg slingert, alleen verkeer in de richting van de wedstrijd toegelaten. De aankomst ligt aan het gemeentehuis. (TVR)