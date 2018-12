Verenigingen brengen kerstsfeer naar Wortegem-Petegem met kerstmarkt Lieke D'hondt

03 december 2018

15u48 0 Wortegem-Petegem Veertien verenigingen uit Wortegem-Petegem organiseren voor het eerst samen een kerstmarkt in Domein De Ghellinck. Op 15 en 16 december zullen zij de gemeente met hun chalets in de kerstsfeer onderdompelen.

Ingrid Vanherzeele lanceerde het idee voor de kerstmarkt tijdens het project ‘BuurtBouwers’. Het voorstel kreeg voldoende stemmen en mag rekenen op een tussenkomst van vijfduizend euro van de gemeente. “We zullen zorgen voor een gezellige sfeer en de deelnemers bieden een grote verscheidenheid van producten aan. Er zal soep, chocomelk en glühwein zijn, maar ook artisanale honing of pickles, limoncello, wafels op een stokje of een hapje met vlees of vis”, zegt Ingrid. Zondagnamiddag zal acteur Mout Uyttersprot verhalen vertellen op de kerstmarkt en ook de kerstman komt een bezoekje brengen.

De kerstmarkt opent op zaterdag 15 december om 16 uur, zondag zijn bezoekers al welkom vanaf 10.30 uur.