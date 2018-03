Verdienstelijke sporters gehuldigd 09 maart 2018

02u54 0

Tijdens het sportgala in het hoevegebouw van domein De Ghellinck in Elsegem werden de verdienstelijke sporters van 2017 gehuldigd.





In de kijker stonden Pieter Deleurere (Sparta Wortegem), Tim Merlier (veldrijden), Johan Bert (petanque), Charline De Waele (atletiek), Veronique De Keyzer (petanque), Braam Merlier (veldrijden), Jarno De Meuleneire (motorcross), Stijn Thienpondt (atletiek), Romée Verbeke (kunstschaatsen) en Jade Schockaert (voetbaltrainer).











(TVR)