Veerle Nachtegaele en Kurt Fonteyne duwen Open Vld-lijst 04 juni 2018

02u41 0 Wortegem-Petegem Schepenen Veerle Nachtegaele en Kurt Fonteyne zullen bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober samen de Open Vld-lijst duwen in Wortegem-Petegem.

Nachtegaele wist in 2012 maar liefst 1.321 stemmen te halen, en ook Fonteyne is met 834 stemmen een absolute sterkhouder van de partij. Beide huisartsen geloven volop in een volgende bestuursperiode. "Onze ploeg heeft al 12 jaar keihard gewerkt en veel zaken gerealiseerd. We hopen ook de volgende zes jaar ons steentje te mogen bijdragen aan het beleid in onze prachtige gemeente." Valse beschuldigingen aan hun adres leidden tot herverkiezingen in 2007. Eind 2016 werden Nachtegaele en Fonteyne echter over de volledige lijn vrijgesproken. "Het is voor ons beiden een grote opluchting en bevrijding geweest. De goesting is sindsdien alleen maar toegenomen om ons verder te kunnen inzetten voor onze inwoners", aldus de schepenen. (TVR)