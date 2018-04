Veel laureaten bij zondagjogging in gemeentelijk domein De Ghellinck 05 april 2018

02u55 0

Het 38e zondagjoggingseizoen is afgesloten met 214 sportievelingen die zich inschreven. Er werd 14 weken lang tien rondjes van 1,2 kilometer gelopen in het gemeentelijk domein en dit met een gemiddelde opkomst van 108 deelnemers. Na de laatste joggingszondag waren er attenties voor diverse laureaten. Ook het jogginggezin werd gelauwerd zijnde de familie Lamont-Deprez bestaande uit Stijn,Brike en Mika Lamont en Stefanie De Prez met 50 deelnames. Verantwoordelijke Sylvie Lamont betrok ook 4 tachtigers in de hulde zijnde Etienne Tavernier,Madeleine Dewaele,Daniël Pappens en Remi Vandenbroeke.





(MAN)