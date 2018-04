Tweedehandsbeurs 05 april 2018

02u56 0

De Gezinsbond Elsegem-Petegem organiseert op zondag 22 april van 9.30 tot 12 uur een tweedehandsbeurs in de gemeentelijke feestzaal in Wortegem. De toegang is gratis. Meer info op 0468/281.164. (TVR)