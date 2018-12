Twee vrienden belanden geïntoxiceerd in gracht: “We betalen boete samen” LDO

05 december 2018

17u59 0 Wortegem-Petegem Twee vrienden uit Waregem en Gent hebben zich in de politierechtbank in Oudenaarde moeten verantwoorden voor een verkeersongeval in Wortegem-Petegem. Ze belandden er met hun auto in de gracht en bleken ook allebei geïntoxiceerd.

Na het ongeval in september 2017 schoven de twee vrienden de schuld in elkaars schoenen, maar eenmaal in de rechtbank besloten ze toch de waarheid te zeggen. De 25-jarige beklaagde uit Waregem gaf toe dat hij met de wagen reed, maar hij had op dat moment geen geldig rijbewijs bij. “We kwamen van café Bar A Bar, maar ik was mijn jas vergeten. Daarom wilden we snel terugrijden”, zei hij. Die terugrit eindigde in de gracht. Toen de politie ter plaatse kwam, verklaarden de beklaagden dat iemand anders met de wagen reed. Nadien wezen ze elkaar aan als bestuurder. “Dat deed ik omdat ik bang was voor de reactie van mijn moeder en grootvader. Het was zijn auto waarmee ik reed”, verklaarde de 25-jarige man.

De politierechter legde de man een effectieve geldboete van 2.600 euro en een rijverbod van 83 dagen op. De vriendschap van de twee beklaagden bleek bovendien stand te houden, want de passagier garandeerde dat hij zou helpen om de boete te betalen.