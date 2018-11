Trouwfeest Willy Naessens en Marie-Jeanne

levert 150.000 euro op voor 16 goede doelen Gratis anekdote over eerste huwelijksnacht erbovenop: “Marie-Jeanne heeft in logeerkamer geslapen nadat ik haar per ongeluk had buitengesloten” Ronny De Coster

09 november 2018

12u39 11 Wortegem-Petegem Zestien organisaties die zich inzetten voor een goed doel, krijgen samen 150.000 euro van industrieel Willy Naessens. “Dit is het cadeaugeld van ons trouwfeest, zegt Naessens. “Omdat wij zelf geen cadeaus hoeven en liever willen dat giften gaan naar mensen die de centen nodig hebben, hadden we genodigden gevraagd om iets te storten voor een goed doel”, vertelt de Elsegemse industrieel.

Alles samen kwam er 125.000 euro op de steunrekening. “Uit dankbaarheid doen we daar zelf nog een schepje bovenop, zodat we komen aan een totaalbedrag van 150.000 euro”, legt Naessens uit.

“We zijn overdonderd door de gulheid van onze gasten. Het doet deugd te weten dat mensen toch nog een groot hart hebben”, pikt Marie-Jeanne in.

16 goede doelen

Het geschonken bedrag gaat naar zestien goede doelen in de Vlaamse Ardennen en erbuiten: Pelicano (bestrijding kinderarmoede), Het Ventiel (jongdementie), Beautiful after Breastcancer (welzijn en welvoeren na borstkanker), Care 4 Aya (zorg voor jonge kankerpatiënten), MPI De Kindervriend Rollegem (kinderen met een verstandelijke beperking), Noblito (vereenzaming ouderen), Sofhea (sociaal fonds voor hematologische aandoeningen), Lidwina (sociale doelen rond MS), Streekmonitor 23 (lokale initiatieven van Zuid-Oost-Vlaanderen), Give us a Break (vakantieopvang voor kinderen met een beperking), Born in Africa (educatieve en sociale ontwikkeling voor kinderen), Chiro en Scouts Zwalm (voor een gemeenschappelijk bouwproject), 24 uren van Oudenaarde (jaarlijkse benefiet voor 8 goede doelen), champagnehappening Sprankelt in Oudenaarde (Kinderkankerfonds), De Willy Vrienden (Kom Op Tegen Kanker) en het Fonds Digestieve Oncologie (onderzoeksprojecten voor patiënten met digestieve tumoren).

Ongekende gulheid

“Een fantastisch gebaar, toch", reageert Michiel Cheyns. Hij is voorzitter van de 24 uren van Oudenaarde, zelf de organisator van de jaarlijkse en grootste benefiet van Oudenaarde. “Wij helpen elk jaar acht verschillende goede doelen en ervaren de dankbaarheid van die organisaties. Het is in hun naam, dat ik nu een dikke merci zeg aan Willy en Marie-Jeanne”, zegt Michiel

In de rand van de bekendmaking van het geschonken bedrag verklapte Willy Naessens nog een grappige anekdote over de eerste huwelijksnacht. “’Die is een beetje anders verlopen dan je zou verwachten. Ik heb Marie-Jeanne buitengesloten uit de slaapkamer”, bekende de industriebouwer.

Marie-Jeanne heeft nog op onze slaapkamerdeur geklopt,

maar ik heb het niet gehoord Willy Naessens

“Dat was per ongeluk”, knipoogt hij. “Ik was om drie uur al gaan slapen, omdat ik moe was. Maar Marie-Jeanne bleef nog verder feesten. Toen ze een paar uur later naar bed wou, stond ze voor een gesloten deur. Onze slaapkamerdeur is brand- en inbraakveilig en was blijkbaar ‘in het slot’ gegaan. Ze heeft nog op de deur geklopt, maar ik heb het niet gehoord. Noodgedwongen heeft ze dan maar in de logeerkamer geslapen. Ik heb de nacht nadien alles goedgemaakt”, grapt de ondernemer.